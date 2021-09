11-Septembre : les héritiers des pompiers new-yorkais

Enfant, Terence Pfeifer venait souvent jouer dans la caserne de son père. "Ça fait bizarre de revenir. Mon père adorait travailler ici", confie-t-il. Il n'avait que neuf ans quand des terroristes ont frappé les tours du World Trade Center. Sa vie et celle de son père ont changé, et sa vocation est née. "J'ai toujours voulu être pompier malgré les risques. Après l'attaque, pendant six mois, je n'ai pas vu mon père. Il vivait dans la caserne, il cherchait ses frères d'armes dans les décombres. C'était très dur", raconte le jeune homme. Aujourd'hui, son père Raymond possède une plaque à son nom à l'entrée de la caserne, hommage à l'un des héros du 11-Septembre. Comme des centaines d'autres pompiers, il a développé un cancer à cause des poussières toxiques inhalées lors de l'effondrement des tours. "Oui, il est mort d'un cancer. Mais une partie de lui est morte le 11 septembre, il n'était plus tout à fait le même après ça, ni dans son corps ni dans sa tête", fait savoir Terence. New York surnomme les 65 enfants de pompiers à avoir choisi le même métier qu'un de leurs parents morts des suites de la catastrophe "les héritiers". Ces attentats n'ont pas seulement créé des vocations, ils ont aussi laissé de nombreux mémoriaux à travers la ville. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.