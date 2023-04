110 km/h sur autoroute : les salariés invités à lever le pied

Les employés de l'entreprise J+G Refractories, à Mions (Rhône), doivent se déplacer dans tout le pays avec une dizaine de véhicules pour un budget carburant de 40 000 euros. Demander aux salariés de rouler moins vite sur les autoroutes n'est pas une idée si absurde dans l'entreprise. Au contraire, ils économisent 10 000 euros sur l'année en roulant à 110km/h. L'incitation du gouvernement touche aussi les trajets vers le domicile. Iuliana Jarnea, une commerciale à Little Moons, en Auvergne-Rhône-Alpes, que nous avons croisé en route, a bien en tête que baisser sa vitesse, c'est polluer moins. Mais passer de 130 à 110 km/h n'est pas simple pour tout le monde. Près de Lyon (Rhône), l'entreprise "Miroiterie du Rhône", située à Vaulx-en-Velin (Rhône), a joué le jeu de la sobriété pour l'électricité et le gaz. Par contre, ralentir le rythme en voiture n'est pas dans les tuyaux. L'appel du gouvernement a donc encore un peu de chemin à faire. Les consommations de carburant sont les seules à ne pas avoir reculé entre 2021 et 2022. TF1 | Reportage O. Couchard, É. Nappi