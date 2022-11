110 ou 130 km/h : le match

Nous avons envoyé deux équipes de reporters dans le même modèle de voiture, vers la même destination. Top départ. Première étape : le Mans. Johanne va forcément mettre plus de temps, mais combien et pour quelles économies ? 191 km d’autoroutes pour le savoir. Le temps de sortir de Paris, on est toujours côte à côte. Mais passé le péage, “ça y est, on vient d’arriver sur l’autoroute. On est donc à 110 au lieu de 130 et il y a déjà des voitures qui nous doublent”. Le premier point de comparaison est le temps de trajet de chacun. Après deux heures dont une heure et demie d’autoroute, Agathe est arrivée à la cathédrale du Mans. La station d’essence est le dernier arrêt pour comparer les consommations de carburant: 1,5 litre et trois euros de différence. Cela semble peu alors les résultats ont été montrés à une experte. Selon les études, rouler à 110 km/h permet de réduire de 25% les émissions de CO2 sur un trajet. Pour l’instant, aucune loi n’impose de rouler à 110 km/h sur autoroute mais cela reste un petit geste. S’il était appliqué par tous les automobilistes, il pourrait avoir un impact positif sur l’environnement. TF1 | Reportage A. Fourcade, J. Maviert, B. Chastanier