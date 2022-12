115 000 foyers privés d'électricité : répétition générale

Un accident vient d’avoir lieu à ce carrefour de Troyes (Aube). Un accrochage sans gravité lié au manque de vigilance des automobilistes, mais pas que. Des feux qui ne fonctionnent plus, c’était comme ça dans toute la ville. Toute une partie du département de l’Aube s’est retrouvée sans électricité pendant une heure, et cela n’est pas passé inaperçu. Au total, 115 000 personnes ont été privées temporairement d’électricité, à cause de ce câble de 220 000 volts qui s’est détaché et qui a court-circuité toute l’installation. Selon Bertrand Schieber, directeur chez RTE, il s'agit d'une défaillance mécanique du matériel. Une coupure temporaire qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. La matinée de Cyrille Outtara, infirmier à domicile, a été très compliquée. Plusieurs de ses patients sont hospitalisés à domicile. Sans électricité, les lits médicalisés ne fonctionnent plus. Mais aucun accident grave n’a été signalé dans le département de l’Aube. Par exemple, suite à cette panne, des générateurs ont pu prendre le relais dans les hôpitaux, en attendant que l’électricité revienne. TF1 | Reportage I. Bornacin, R. Rosso et F. Petit