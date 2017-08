C'est l'une des plus anciennes forêts de France. Ici, hêtres, chênes et frênes sont, pour beaucoup, multicentenaires. Et c'est pour protéger ces joyaux naturels que le 11er parc national français, à cheval entre la Haute-Marne et la Côte d'Or, verra bientôt le jour. 241.000 hectares constitués de forêts et de surfaces agricoles.