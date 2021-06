12 millions de Français totalement vaccinés : comment vivent-ils ?

Contrairement à son amie, Marjorie, 57 ans est complètement vaccinée. "Je me sens protégé... Et je n'ai plus d'inquiétude", s'est-elle confiée. Comme elle, près de 11 millions de Français ont reçu leurs deux injections. Alors, qu'à changer la deuxième dose dans votre vie quotidienne ? Pour certains, c'est d'avoir la possibilité de prendre à nouveau les autobus. Pour d'autres, c'est de pouvoir retourner dans les salles de cinéma. Pour que le vaccin soit pleinement efficace, il faut attendre 14 jours après la deuxième injection. Mais même après, les autorités recommandent de poursuivre les gestes barrières. C'est ce que respecte à la lettre Sidonie, 25 ans, qui a pu bénéficier de doses qui n'avaient pas trouvé preneur. Pour elle, le vaccin est avant un moyen pour retourner au musée l'esprit libre et avec l'espoir de bien plus encore. Pierre, 63 ans quant à lui avait d'autres priorités. Il avait envie de retrouver une vie sociale. Il a donc invité des amis qui étaient également vaccinés. Selon lui, c'est une libération psychologique. La prochaine étape de Pierre et de son groupe reste la réouverture des salles de sport le 9 juin prochain.