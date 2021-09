13-Novembre : la mère d’une victime se confie avant le procès

C'est la dernière photo qu'elle a prise de sa fille, une virée à la mer quelques semaines avant les 13 novembre 2015. "Elle était pieds nus dans le sable, on a fait une petite sieste en regardant la mer. Puis après, je l'avais emmenée manger des huitres dans un petit village", a raconté Élisabeth Boissinot. Chloé avait 25 ans. Avec son compagnon et des amis, elle prenait un vers en terrasse au Carillon. Une vie à la parisienne fauchée par les balles des terroristes. Venue en catastrophe à Paris, sa mère s'était alors fait une promesse : "La tour Eiffel était illuminée, et j'ai dit : je ne reviendrais pas à Paris, tu m'as pris ma fille, je ne reviendrais pas". Pourtant, Élisabeth y reviendra. Selon elle, c'est un devoir d'assister au moment clé du procès et d'être à la barre face à Salah Abdeslam. "Je voudrais qu'il ait une réaction en disant "Je suis désolé madame, je suis désolé". Je sais que ça n'arrivera pas (...) Je pense que je ne lui dirais rien, je vais le regarder (...) Il a sûrement essayé de nous descendre nous aussi, mais on a survécu", nous a confié la mère de famille. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.