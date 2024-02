14 à la maison : la tendance du logement partagé

Une belle maison de maître aux portes de Paris et son jardin, quatorze colocataires y vivent ensemble depuis sept mois. Ils ont entre 30 et 40 ans, travaillent tous, et ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, ils partagent le quotidien. Six cents mètres carrés : un espace commun, un salon plus intime pour la lecture, tout a été réhabilité en conservant le style de l’époque. Au total, quatorze chambres indépendantes. Pour 1 250 euros par mois pour 18 mètres carrés, cela semble cher, mais en région parisienne, c’est le tarif, surtout que tout y est inclus, comprenant également le ménage, deux fois par semaine. CDI ou non, le propriétaire n'exige pas de gagner trois fois le montant du loyer, contrairement à un bail classique. Avec la baisse du nombre de locations dans la plupart des grandes villes, les candidats au coliving sont de plus en plus nombreux. En 2020, seulement 2 600 chambres étaient disponibles. L’an prochain, il y en aura dix fois plus. C’est un marché qui est encore confidentiel, mais juteux. De plus en plus d’investisseurs s’y intéressent. TF1 | Reportage F. Chadeau, T. Valtat