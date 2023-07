14 juillet : embarquez à bord des répétitions aériennes !

Immuablement, c'est elle qui ouvre le bal, la Patrouille de France au complet, avec ses neuf pilotes. Nous serons embarqués avec le capitaine Nicolas. Il procède au dernier test avant les Champs. Ce que l'on attend, c’est le top 6 donné par l’Arc de Triomphe. À partir de ce feu vert, les pilotes auront six minutes, à la seconde près, pour passer au-dessus de la tribune présidentielle. Un de nos reporters est justement au sommet de l’Arc de Triomphe, transformé en tour de contrôle du défilé aérien. Enfin, la grande dame s’élance dans le ciel de Paris. Pour Nicolas, c’est une première. Dans son sillage, il y a une soixantaine d’avions de transport, de renseignement, et même de voltige, sens dessus dessous. Puis, c’est au tour d’un énorme essaim d’hélicoptères. Une autre de nos équipes est à bord, avec un pilote impressionné. La première étape, c'est de passer sans encombre. Ils ont encore quelques jours pour peaufiner ce rendez-vous rituel avec les Français. TF1 | Reportage E. Lefebvre, R. Rosso, C. Nieulac