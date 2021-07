14-Juillet : ils défilent pour la première fois

Ils ont effectué leur seule répétition sur les Champs-Élysées hier. Dernier tour de chauffe pour le sergent Victor. Demain, il portera haut les couleurs de la France et celle de l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace. De la fierté, c'est que ressent le futur mécanicien désigné porte-drapeau pour son tout premier défilé. "On imagine un peu les 25 000 personnes sur les côtés, tout le monde qui applaudira, la musique à fond", s'exprime-t-il. En quelques semaines, il a fallu apprivoiser le balancement du tambour, le pas, l'alignement pour un jeune légionnaire népalais engagé depuis huit mois seulement. "Ce n'est pas toujours facile. C'est l'expérience. Je marche beaucoup de fois et après ça va", confie Sunar. Le passage des musiciens, dans la foulée des pionniers de la légion étrangère, est toujours très remarqué sur les Champs-Élysées. Personne sans doute n'imaginera qu'il y a trois ans au Népal, Sunar était batteur dans un groupe de rock avec les cheveux longs. "C'est incroyable, je suis fier. Je suis content parce que j'ai aperçu ça dans la vie", déclare le jeune homme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.