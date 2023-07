14-juillet : en immersion avec les pilotes de chasse

À cet instant, ils ignorent encore leur cible. L’ordre de l’OTAN vient de tomber, décollage immédiat. C’était il y a quelques mois en Lituanie. Une fois en vol, Michaël et son coéquipier découvrent l’avion à intercepter, un IL-20, avion de renseignement russe, bientôt rejoint par deux avions de chasse, des Sukhoi-27. Chaque détail est transmis en temps réel à leur commandement. Ces avions circulent entre la Russie et l’enclave russe de Kaliningrad. Comme souvent, ils passent au large des États Baltes. Ils en ont le droit, mais sont censés prévenir. De retour de mission, sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, Vincent raconte son tout premier face-à-face en vol. C’était avec un Sukhoi-34. Ils sont alors à huit kilomètres d’altitude, à 600 kilomètres heure et à seulement quelques mètres d’écart. Il faut un maximum de précaution, car dans un contexte géopolitique tendu, il n’est pas question de provoquer les Russes. Sur les images, un salut aux pilotes russes nous interpelle. En quatre mois de mission, les pilotes français ont dû intervenir à quinze reprises sur des avions russes, sans incidents.