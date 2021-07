14 juillet : quel protocole sanitaire pour le défilé et le feu d’artifice à Paris ?

Le 14 juillet, le feu d'artifice de la Tour Eiffel sera un spectacle sous conditions. Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à la seule et unique zone ouverte au public, le Champ de Mars. Le port du masque y est impératif et l'accueil sera limité à 15 000 personnes. Pour éviter les regroupements ailleurs, la police va interdire l'accès aux quais et rue du bord de Seine, ainsi qu'au Trocadéro. Le soir du 14 juillet, toute cette zone ne sera accessible qu'aux riverains. Le public pourra aussi assister au défilé du 14 juillet, mais également avec un pass sanitaire. Il sera indispensable pour accéder aux Champs-Élysées et quelques rues adjacentes. Au total, 25 000 places sont aussi prévues pour accueillir le public en tribune. Un siège sur deux devra rester inoccupé pour respecter les distances sanitaires. Et une règle supplémentaire sera à respecter le long de l'avenue des Champs-Élysées, l'obligation du port du masque jusqu'à votre départ du secteur. Pour l'armée, ce retour du public au défilé est une bonne nouvelle. Selon Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des armées, c'est un moment de concorde nationale et d'entente. Ainsi, il était important qu'il puisse y avoir un contact quasi physique entre les militaires et le public. Pour rappel, 5 000 soldats descendront les Champs-Élysées, sur terre et dans les airs.