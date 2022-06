14 Juillet : un défilé sous le signe de l'Ukraine

Ils débarquaient fin février sous la neige roumaine. Plus de 500 chasseurs alpins ont été déployés en urgence pour protéger les frontières de l'Europe. Quatre mois plus tard, ils défileront sur les Champs Élysées, mis à l'honneur, tout comme leurs camarades engagés en Estonie ainsi que les pilotes de chasse protégeant le ciel de Pologne. L'actualité s'imposera au 14 juillet cette année 2022. Des porte-drapeaux de neufs pays de l'Est de l'Europe descendront aussi sur les pavés parisiens. À savoir : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Pour le reste, c'est un retour au défilé classique, sans contrainte Covid. Au total, 6 300 participants sont attendus ainsi que quelques petits nouveaux : le blindé de reconnaissance Jaguar ou encore le drone Reaper. Ce dernier a déjà utilisé au Saël, mais pour la toute première fois dans le défilé aérien, ouvert comme toujours par la patrouille de France. T F1 | Reportage E. Lefebvre, M. Merle