14 juillet : une cérémonie sans le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées

C'est une première depuis 1945. Pour des raisons sanitaires, mais aussi économiques, le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées n'aura pas lieu le 14 juillet. Le spectacle aérien devrait être préservé. Une cérémonie statique en hommage au personnel soignant sera organisée à sa place. Elle se tiendra place de la Concorde et sera nettement plus modeste. Deux mille militaires seront mobilisés, soit deux fois moins que d'ordinaire. Les hommes de l'opération Résilience, qui ont été en première ligne face au Covid-19, seront mis à l'honneur. Il s'agit notamment du régiment médical, qui a installé un hôpital de campagne en mars dernier à Mulhouse, ou encore les équipages de la marine ou de l'armée de l'air ayant transféré des malades ou du matériel médical. Plus de 2 500 invités venus de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche et du Luxembourg seront attendus. Ces quatre pays ont accueilli des patients Français. Pour l'instant, l'événement sera fermé au grand public.