15 décembre : quels scénarios sont sur la table

C'est une date à laquelle on se raccroche. À l'approche des fêtes de fin d'année, le 15 décembre tiendra-t-il ses promesses ? D'abord, pourra-t-on circuler librement la semaine prochaine ? Le gouvernement n'exclut pas de maintenir les attestations et vous sauriez prêt à sauver Noël s'il le fallait à sacrifier encore et encore. Y compris à vous soumettre au couvre-feu plus tôt. Emmanuel Macron avait évoqué 21h, mais le gouvernement se planche sur une nouvelle copie, 20 h, 18h ou 17h. Les théâtres, cinémas et musées devaient aussi rouvrir le 15 décembre. La date pourrait être repoussée dans le temps. Quant aux festivités de fin d'année, pas question d'y toucher pour l'instant, même si certains inquiets commencent à annuler. D'autres n'y renonceraient pour rien au monde. Ce mardi soir, le gouvernement doit encore analyser les chiffres de contamination. Le dernier arbitrage aura lieu mercredi au conseil de défense avant la prise de parole du Premier ministre jeudi.