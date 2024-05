150 séismes : panique dans la région de Naples

L'intérêt de vivre à Pouzzoles, c’est qu’on y acquiert de bons réflexes en cas de séisme : sortir dans les rues à la moindre alerte, comme le marchand que vous voyez à l'image. Lundi, dans la soirée, lorsque la terre s’est mise à trembler, les habitants ont senti que le séisme était plus fort que d’habitude. Entre les rayons, des produits renversés par dizaines ; des intérieurs fissurés, des murs fragilisés… Mais les dégâts sont limités. Les Napolitains ont vécu, hier, ce qu’on appelle un essaim sismique, le plus puissant de ces 40 dernières années, dans la région des champs phlégréens. Au total, 150 séismes ont été recensés dans ce réseau tentaculaire de 72 volcans, qui grondent sous les pieds de 500 000 personnes et inquiètent de plus en plus les scientifiques. Le scénario catastrophe, celui d’une éruption prochaine du Vésuve, est cependant improbable, selon les spécialistes. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Bornet