Marseille : qui sont les victimes du 17, rue de Tivoli ?

À quelques pas des lieux du drame ce lundi matin, des proches des victimes se sont recueillis à l'église. Martine, la nièce d'Antoinette, qui vivait au premier étage du 17, rue de Tivoli, à Marseille (Bouches-du-Rhône), a très peu d'espoir de la retrouver vivante. Elle a tenu à se déplacer, là où sa tante de 88 ans venait chaque dimanche et là où elle avait prévu de se rendre en ce lundi de Pâques. Huit personnes vivaient dans cet immeuble au sein de quatre appartements. Au rez-de-chaussée, un couple d'octogénaires, installé depuis plus de 30 ans. Ils étaient très connus dans le quartier. Au-dessus d'Antoinette, qui logeait au premier étage, un jeune homme et sa compagne habitaient l'appartement du deuxième étage depuis au moins trois ans. Enfin, au dernier étage, un autre couple d'une soixantaine d'années était installé depuis plus de 20 ans. Tous avaient leurs habitudes dans ce quartier commerçant et les riverains ont du mal à réaliser. Les proches des habitants du 17, rue de Tivoli sont tous pris en charge dans le quartier. Ils attendent des nouvelles. Les corps retrouvés dans le décombres sont en cours d'identification. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H. P. Amar, M. Bajac