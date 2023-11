180.000 marcheurs contre l'antisémitisme : un appel entendu

Plus de 3.000 personnes à Bordeaux, 7.500 à Marseille, 5.000 à Strasbourg, plus de 100.000 à Paris, et partout, la même émotion. Des marches contre l'antisémitisme presque silencieuses, très solennelles. Dans les cortèges, des familles juives, inquiètes pour leur avenir. D'autres, qu'ils soient célèbres ou non, préfèrent rester optimistes. Nous avons rencontré des Kabyles, des catholiques, des athées, venus apporter leur soutien ce dimanche après-midi. En tête de la marche, côte à côte, d'anciens présidents, la Première ministre, les présidents du Parlement, d'anciens premiers ministres, tous unis. Comme annoncé, Emmanuel Macron n'était pas présent, il s'est adressé aux Français dans une lettre, avec un message porté aujourd'hui par Élisabeth Borne. Tous les partis politiques étaient aussi présents à Paris, sauf la France insoumise, qui a refusé de marcher au côté du Rassemblement National. Marine Le Pen est restée en fin de cortège, malgré les protestations de certains manifestants. Des marches, qui tous l'espèrent, permettront de mettre un terme aux actes antisémites de ces dernières semaines. TF1 | Reportage M. Guénégan