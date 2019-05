1er mai : des défilés plus calmes en région

Des manifestations étaient organisées ce mercredi 1er mai 2019 dans la plupart des grandes villes du pays. À Bordeaux, Toulouse ou encore Marseille, les syndicats et les "gilets jaunes" ont parfois fait cause commune. Les cortèges rouges des syndicalistes étaient teintés de jaune. La convergence des luttes s'était déroulée la plupart du temps dans le calme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.