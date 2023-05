1er mai : des violences et des dégradations dans plusieurs villes

Un cocktail Molotov explose au milieu des policiers, deux d’entre eux sont en flamme. Leurs collègues, sous des jets de pierres, essaient de les éteindre. Les deux hommes se relèvent et sont évacués. À Paris, les affrontements entre les forces de l’ordre et les casseurs étaient très tendus ce lundi, en début et en fin de manifestation. Gaz lacrymogène contre pierres, cailloux et tout tas de projectiles. Un sénateur en mission d’observation auprès de la police témoigne. Les casseurs tentent même de se servir d’un char improvisé pour lancer leurs projectiles depuis un abri. Les policiers ne leur laissent pas l’occasion. Plusieurs bâtiments ont été visés, des banques surtout, et quelques commerces. Parfois, les casseurs arrivent à rentrer à l'intérieur. À Lyon, ils ont notamment pillé et saccagé un supermarché. Plusieurs voitures ont aussi été brûlées. À Nantes, un grand panache de fumée plane au-dessus de la manifestation. C’est le parking du conseil départemental qui a été incendié. De nombreux policiers et gendarmes ont été blessés, souvent après avoir été atteint par des projectiles. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Prévot, F. De Juvigny