1er mai : qui sont exactement les "black blocs" ?

Nous les avons vus devant le cortège du 1er mai. Ces individus ultra-violents, vêtus de noir et au visage dissimulé, qui se font appeler les "black blocs". Après les événements de ce 1er mai, les questions se posent : qui sont-ils exactement ? Comment ont-ils réussi à se rassembler de manière très ordonnée devant le cortège officiel, avec leurs banderoles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.