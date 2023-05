"Pas de limites" : enquête sur les violences dans les manifestations du 1er mai

Lorsque cette photo (au début de la vidéo) est prise, un cocktail Molotov vient d’atteindre ce policier. Ses collègues se précipitent pour le sauver. L’homme est grièvement brûlé. C’est le scénario redouté, un homme à terre. En quelques secondes, les forces de l’ordre se retrouvent encerclées par plusieurs centaines de membres des black blocs. Des affrontements qui ont duré des heures. Un CRS a reçu une boule de pétanque en pleine tête. Dans sa compagnie de 70 hommes, lundi dernier, 33 ont été blessés. Jérôme Durain, sénateur PS de Saône-et-Loire, accompagnait les forces de l’ordre. Il s’est retrouvé lui aussi sous les projectiles. Il a cité tout ce qui leur est tombé dessus, un marteau, de la ferraille, des pierres, du béton, plus les mortiers, et les bombes agricoles. Des black blocs, armés et structurés. Le 1er mai dernier, ils ont formé quatre fronts distincts, incontrôlables. Selon nos informations, parmi les personnes interpellées, il y a quelques étrangers, un Allemand, un Ukrainien. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à faire évoluer la loi pour pouvoir interdire l’accès des casseurs aux manifestations. TF1 | Reportage F. de Juvigny, A. Guillet, M. Fiat