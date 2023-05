1er mai : mobilisation importante mais pas de raz-de-marée

Premier mai, jour de la fête du travail, mais les manifestants sont venus pour autre chose. La loi a été votée il y a quinze jours, mais pour eux, cette manifestation est tout sauf un baroud d'honneur. C'est la même détermination à Nantes. Dans la rue, presque 10 000 personnes de plus que lors de la précédente mobilisation du 13 avril 2023. Certains profitent du jour férié, ils ne se sont pas déplacés lors de la dernière manifestation. À Toulouse, les manifestants ont aussi répondu à l’appel. Comme à Marseille dans la cité phocéenne, les autorités dénombrent aujourd’hui deux fois plus de gens dans la rue que le 13 avril. La tendance se confirme dans les villes plus petites, la mobilisation y est importante depuis le début de la contestation, comme à Montbard, au Côté-d’Or, 5 000 habitants et 1 500 manifestants ce matin. Retour dans la capitale, où les syndicats continuent d'afficher la même unité après quatre mois de lutte commune. Ils n'avaient pas défilé ensemble un premier mai depuis 2009. En soutien, les opposants politiques à la réforme, le promettent, le combat n’est pas fini. Ce mardi 2 mai, tous les syndicats se réunissent pour décider de la suite à donner au mouvement. TF1 | Reportage G. Bertrand M. Alibert M. Gatineau