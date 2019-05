1er mai : un défilé confisqué par les casseurs ?

À l'occasion de la Fête du travail, les syndicats ont appelé à manifester pour faire valoir leur revendication, un grand classique du 1er mai. Mais certains militants habitués étaient un peu désarçonnés à cause des tensions. Ce qui n’a pas empêché les syndicats, "gilets jaunes" et leaders politiques de tous s’aligner contre la politique du gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.