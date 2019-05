1er mai : une journée particulière dans la capitale

Les habitants ont essayé de profiter de ce jour chômé. Les touristes, venus parfois de très loin, étaient à la fois nombreux et un peu surpris par cette journée assez particulière. Ils étaient beaucoup à venir profiter du soleil dans le calme à Montmartre. Les terrasses des cafés affichaient toutes complet. Sur la terre ferme ou sur l'eau, chacun a pu profiter de son 1er mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.