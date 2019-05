1er mai : une manifestation sous tension

D'ordinaire, le soir du 1er mai, on s'attarde sur le nombre de manifestants. Mais cette année, c'est différent. Selon le CGT, ils étaient 310 000 sur tout le territoire, 165 000 seulement selon le ministère de l'Intérieur. On craignait de nouvelles exactions des "black blocs", mais cette fois, ils ont été maîtrisés par les forces de l'ordre. Selon un bilan provisoire, 47 personnes ont été blessées, 33 manifestants et 14 policiers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.