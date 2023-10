20 ans après le dernier vol : les inconsolables du Concorde

Derniers atterrissage triomphal au milieu des vivas et des larmes. Le 31 mai 2003, comme depuis plusieurs jours déjà, l'adieu au Concorde d'Air France. L'ultime vol a lieu le 24 octobre suivant. Mais en ce samedi de printemps, les équipages français sont comme KO debout. "J'ai l'impression que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible", confiait la cheffe de cabine. Vingt ans après, elle a conservé ses uniformes et tous les symboles de celui qu'elle appelle son "bel amant". Paris-New York en 3h45 seulement, un service sans temps mort, mais sans compromis sur le luxe : 8 600 euros l'aller-retour. Audace, défi, c'est ça Concorde, dès la conception à partir de 1962. Pas d'ordinateur, tout se dessine et souvent se construit à la main, comme le patron grandeur nature de la célèbre aile delta, jusqu'au premier décollage en 1969, à Toulouse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Valtat