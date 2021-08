20 ans après : les talibans ont-ils changé ?

Il n’y a plus de femmes présentatrices à la télé afghane. Elles sont remplacées par des hommes qui diffusent le discours des nouveaux maîtres des lieux, les talibans. Des islamistes qui se présentent comme des diplomates et qui tentent de rassurer la population. Les talibans ont-ils vraiment changé ? Le chef suprême, le mollah Akhundzada, est considéré comme un érudit. Il incarne la volonté d’une politique plus modérée. À ses côtés, le mollah Baradar a signé un accord de paix avec les Américains, puis avec le gouvernement afghan. Malgré tout, la charia, la loi religieuse, sera réinstaurée. Quel est leur programme ? Depuis leur arrivée au programme, les talibans contrôlent tous les points de passage. Leur mot d’ordre est d’instaurer la sécurité dans le pays. Dans les rues, aucune femme. Pourtant, les talibans ont promis l’accès à l’éducation aux filles jusqu’à douze ans. Selon un journaliste afghan, que nous avons pu contacter, la réalité est tout autre. Quels liens avec les terroristes ? Tout le monde se souvient d’Oussama Ben Laden. L’ancien dirigeant d’Al-Qaïda était sous la protection des talibans lors des attentats du 11 septembre. Malgré sa mort, les liens avec Al-Qaïda sont loin d’être rompus. Les talibans n’ont pas de lien avec l’État islamique, mais déjà, des membres de Daech ont pu s’enfuir de leur prison, dimanche, en profitant du chaos actuel.