20 ans de la catastrophe AZF : des témoins racontent

Vingt ans après, les souvenirs restent indélébiles. "On y pense encore et puis on a mal", confie une senior. Le 21 septembre 2001 à 10h17, Patricia Benitah et ses deux fils viennent de prendre la voiture pour se rendre au travail quand une violente détonation retentit. Voitures, magasins, tout était détruit. L'usine chimique AZF a explosé. Il s'agit du plus grave accident industriel en France depuis 1945. Trente-et-une personnes ont perdu la vie. Sur une photo, le véhicule de la famille est recouverte de débris. Patricia se rappelle du chaos : "Un gros nuage avec une pluie de gravats énormes se pulvérisaient sur notre voiture". Sans réfléchir, Emmanuel Benitah se précipite à l'arrière pour sauver son petit frère. "Je l'ai sorti du véhicule je lui ai dit "tu me sers fort dans les bras, c'est peut-être la dernière fois que je vais te prendre dans les bras et on va courir. Et si je tombe, tu resteras sous moi et on attendra les pompiers"", raconte-t-il. Touchés à la tête, les membres de la famille étaient transportés à l'hôpital pour être soignés. Comme eux, des milliers de Toulousains sont blessés. Pauline Miranda était aussi sur la rocade au mauvais moment, la déflagration l'a rendue presque sourde. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.