20 heures sans escale : bientôt le vol le plus long du monde grâce à Airbus

Airbus signe un contrat record. C'est la plus grosse commande de la compagnie australienne Qantas, 52 avions dont 12 A350-1000. "Il s'agit de pouvoir relier n'importe quelle ville d'Australie à l'importe quel endroit du globe", précise Alan Joyce, président Qantas. Ces Airbus assureront des vols directs Sydney-New York ou Sydney-Londres, le plus long vol du monde avec 18 000 km à parcourir sans escale, soit 20h de trajet. Pour rendre possible cette prouesse, il faudra ajouter un réservoir de kérosène tout en allégeant l'avion. L'une des solutions est de réduire le nombre de passagers à bord, de 410 à 238. La commande sera livrée en 2025. De quoi rassurer la filière, le trafic aérien reprend. "Ca veut dire que Qantas prévoit que la demande va augmenter dans les trois prochaines années, sur l'Asie, sur l'Europe, sur les Etats-Unis. C'est un très bon indicateur de reprise du marché", selon Caroline Bruneau, journaliste - membre fondatrice d'Aerospatium. C'est une bonne nouvelle pour tout le secteur de l'aéronautique français. Une entreprise d'Eure-et-Loir fabrique des pièces pour l'ossature des avions. Elle tournait au ralenti depuis la crise du Covid. 120 personnes y travaillent. Pour produire davantage, il leur faudrait quinze salariés supplémentaires. TF1 | Reportage L. Kebdani, A. Mayer, P. Rousset