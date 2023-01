200 pneus crevés : des actes de vandalisme en série à Andernos

Rien ne l’arrête, pas même les caméras de surveillance braquées sur lui. Imperturbable, il crève un à un chacun des pneus sur son passage pendant trois heures, d’un bout à l’autre de cette zone artisanale. Ce garage en a fait les frais, sur son parking une centaine de pneus crevés. Montant du préjudice sept à 8 000 euros a leur charge, avec encore ce lundi matin des voitures à réparer à la chaîne. Plus surprenant encore, à quelques centaines de mètres de là, des coups de cutters sur des flotteurs stationnés ici pour des réparations. De l’autre côté de la zone, c’est à l’intérieur de sa propriété que Christian a constatée les dégâts sur trois de ses véhicules. Il y a 35 victimes qui ont porté plainte depuis vendredi. La commandante Aurélie Mendaille, de la compagnie de Gendarmerie départementale du Bassin d’Arcachon affirme : « Nous avons 118 véhicules qui sont concernés, mais aussi onze remorques, et trois bateaux semi-rigide ». L’enquête se poursuit. Pour l’heure pas d’interpellation et des dégradations estimées à 100 000 euros. TF1 | Reportage S. Petit, A. Vieira, C. Devaux