2021, une année désastreuse pour les viticulteurs

Sébastien Régnier ne s'en remet toujours pas. L'orage et la grêle de ce week-end dans l'Est ont détruit une grande partie de ses vignes. Dernier coup dur d'une année capricieuse. Entre la météo et les maladies, la liste n'a jamais été aussi longue. “On a commencé par une partie du gel, les mange-bourgeons, le mildiou, l'oïdium. Là, il ne reste plus grand-chose à mettre à notre tableau de chasse”. Résultat : le viticulteur s’attend à diviser par deux sa production de bouteilles. Et tout le territoire est concerné. Selon le ministère de l'Agriculture, la récolte pourrait chuter de 24 à 30% cette année. Une baisse historique. En Bourgogne, le gel a été particulièrement dévastateur. “Moralement, on a été très impactés au moment du gel, puisqu'on a vu une récolte perdue. Ensuite, il faut se remettre au travail, il faut quand même essayer de sauver le reste de la récolte”. Jusqu’à 80% de perte sur certaines parcelles. Alors pour continuer de vendre, les deux sœurs vont devoir mettre de côté une partie de la production des années passées. Une solution provisoire, mais pour l'avenir, elles restent pessimistes. “Ces écarts de température, ce manque d'eau, ces stress hydriques à répétition, on ne sait même pas si notre matériel végétal va continuer à vivre dans les 50 années à venir”. Tous les professionnels n’espèrent plus qu'une chose : que 2022 rattrape en partie les pertes de cette année.