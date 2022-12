2023 : Bonne année... Pour les jours fériés !

Au bureau, c'est bien connu, vous êtes l'employé modelé, élément studieux, toujours prêt à rendre service, quitte à finir sous une montagne de travail. En 2023, il est donc grand temps de souffler. Cela tombe bien. Le calendrier des jours fériés s'avère très généreux. Neuf sur dix permettent de faire le pont. C'est une bonne année qui permet même de bénéficier de 64 jours de vacances en ne prenant que 26 de congés. Pour cela, il suffit d'avoir l'œil. Pour vous aider, voici un petit guide pratique. En mai, vous rêvez de partir randonner en forêt. Il suffit de s'absenter du mardi 2 au vendredi 5, soit quatre jours. Grâce au week-end et au pont, vous voilà en vacances pour dix. Vous préférez attendre les grandes vacances et partir à la plage. Sachez qu'en prenant quatre jours du 10 au 13 juillet, vous aurez droit à neuf jours de vacances. Et ce n'est pas fini. L'année 2023 se terminera en beauté. Pourquoi pas à la montagne ? En décembre, il est possible en posant seulement quatre jours à nouveau, du 26 au 29, de bénéficier de dix jours de vacances. Bref, l'année prochaine, vous aurez l'embarras du choix à condition de ne pas oublier de faire votre demande d'absence et de choisir une destination. TF1 | Reportage C. Diwo, B. Hacala