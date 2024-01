2024 : le plein de congés !

Si l'année 2023 était déjà un bon cru, 2024 sera un millésime exceptionnel. Sur le calendrier de l'année prochaine, lorsqu'on regarde les jours fériés, c'est quasiment un sans-faute. Toutes les personnes que nous avons croisées se réjouissent de ces bonnes nouvelles. C'est l'heure de faire votre marché, des ponts et des week-ends prolongés. En 2024, c'est la grande braderie des jours chômés. Dix jours fériés tombent en semaine. N'espérez pas mieux, car c'est le maximum. En perspective, donc, il y aura six week-ends de trois jours, dont deux au mois de novembre, pour mieux supporter la grisaille. Mais en y regardant de plus près, il y a une autre spécificité en 2024. Deux jours fériés la même semaine au mois de mai, c'est une rareté qui n'arrive que cinq fois par siècle. Et c'est la bonne affaire de l'année prochaine, en cumulant trois week-ends et trois jours fériés, vous pourrez profiter fin avril et début mai de seize jours de repos pour seulement sept jours de congés. Certains l'ont déjà bien en tête. Et pour ceux qui travaillent même les jours fériés, il y a tout de même des raisons de se réjouir. Décidément, 2024 est un cadeau de Noël inespéré. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Desmoulins, B. Sisco