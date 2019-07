2024 : le retour de l'homme sur la Lune

Le défi de marcher à nouveau sur la Lune et de l'explorer d’ici 2024 est lancé. Mais ce n’est qu’une partie d’un projet plus vaste qui vise à la conquête de la planète Mars. La mise au point de techniques et systèmes applicables et reproductibles sur Mars est en cours. Explications en plateau avec notre journaliste Christine Chapel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.