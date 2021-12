208.000 cas en 24h : le "raz-de marée" Omicron

Le virus circule beaucoup trop vite. En l’espace de 24h, 208 000 personnes ont été testées positives. C’est quatre fois plus qu'il y a un mois. Devant ce laboratoire, la file d'attente est interminable plusieurs heures avant de pouvoir être testé. Le risque que le test soit positif n'a jamais été aussi grand. Chaque seconde, un peu plus de deux personnes sont contaminées. “Sur 100 personnes que vous dépistez, 30% sont positives aujourd'hui au Covid. Dans ces 30%, il y a environ 60% de souche qui sont des Omicron”, détaille François Blanchecotte, président du Syndicat des médecins biologistes. Autre chiffre inquiétant : celui du taux d'incidence. En un mois, le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants a plus que doublé au niveau national et approche même les 2 000 à Paris. Cette vague prend chaque jour un peu plus des allures de raz-de-marée. Personne n'est à l'abri, assure le ministre de la Santé Olivier Véran. “Je le dis aux personnes qui ne sont pas vaccinées, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et les personnes qui sont les plus enclins à attraper le virus, les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées”. La vaccination reste la seule solution pour ne pas saturer les services de réanimation. Sachant qu’Omicron est trois fois plus contagieux que le variant delta. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, C. Souhaut, C. Casanova, N. Mariel, C. Marchina