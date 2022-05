21 morts dont 19 enfants : qui sont les victimes de la tuerie au Texas ?

Amery, Alitia et Miranda... Sur les réseaux et les médias américains, les familles des victimes commencent à publier leurs photos. Quelques souvenirs, des moments de vie, pour que des visages et des noms remplacent ces terribles chiffres : 19 enfants et deux institutrices tués. E. Garcia avait dix ans. Après des heures d'angoisse, sa tante a appris tard dans la nuit la mort de sa nièce. "Elle adorait danser, chanter, faire du sport et passer du temps en famille", se rappelle-t-elle. Xavier Lopez, lui aussi, avait dix ans. Quelques heures avant le drame, sa mère avait assisté à sa remise de diplôme. Au téléphone, sa grand-mère est effondrée. "C'est tellement dur d'envoyer son enfant à l'école en pensant qu'il va revenir à la maison, et en fait, non", déplore-t-elle. Beaucoup d'habitants de cette petite ville d'Uvalde ont été élèves ou parents d'élèves d'Irma Garcia, 46 ans, et d'Eva Mirales. Cette dernière enseignait dans cette école depuis 17 ans, était mariée et avait une fille. Audrey Garcia, la mère d'une de ses anciens élèves lui rend hommage. "C'était le genre de professeure qui faisait toujours tout ce qui est dans son pouvoir pour aider ma fille. Voilà ce qu'elle faisait tous les jours". Les autorités ont décidé que l'école ne rouvrirait pas avant la rentrée prochaine. TF1 | Reportage M. Guiheux, F. Jolfre