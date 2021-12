22 degrés en décembre : des records de douceur

On a rarement vu les terrasses aussi bondées en fin d'année. Il a fait jusqu’à 22° C cet après-midi à Perpignan. À deux jours du réveillon, avec cette douceur, on trinque comme en été au rosé. La fraîcheur, on ne la trouve en fait que dans les assiettes avec un retour en force des salades. À Gruissan, 20° C, le glacier ne désemplit pas. Les plus téméraires sont même venus en short. “Prendre un café en terrasse, aller à la plage, c'est assez exceptionnel quand même pour des vacances d'hiver. Sous le soleil de Cassis, les pieds dans le sable, certaines ont en effet carrément enfilé le maillot. “On a bien chaud, on va bronzer peut-être encore un peu plus”. “On vient de Lyon et on a eu la pluie pendant plusieurs jours, c'est très agréable de voir le soleil, puis la mer qui est magnifique”. En plein Paris, c'est même incroyable. Il faisait 15° C ce mercredi dans la capitale. Le record est à 16 en 1989. Il pourrait être battu jeudi, car l'air va encore se réchauffer. C'est un mois de décembre hors du commun. En fin d'année, la température moyenne est de 5,3°. Aujourd'hui, elle a atteint 12,5° comme à Calais. Là encore, c'est presque un record et c'est un problème. Ce jardinier voit ces arbres bourgeonner beaucoup trop tôt. Les bourgeons pourraient ne pas résister aux gelées les plus tardives. À Calais, on attend donc impatiemment le retour de l'hiver. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Fiat, V. Cassanova, C. Arrigoni, L. Huré, A. Bacot, T. Lesgoirres