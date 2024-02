24 heures avec les pompiers : au secours du quotidien

Les pompiers ont reçu un appel d’urgence pour un feu dans un pavillon. La préparation des tenues s'effectue en route, le délai moyen pour intervenir est de six minutes. Le même réflexe pour chaque incendie, celui de trouver les points d’accès à l’eau juste à côté des flammes. Le feu est immédiatement maîtrisé. L’origine est un scooter brûlé. Le quotidien des pompiers ne ressemble pas à un film à grand spectacle. Une demi-heure plus tard, dans une barre d’immeubles, ils reçoivent un appel de détresse. En lien téléphonique avec le SAMU, les pompiers doivent en quelques secondes évaluer la gravité de la situation. L’homme qu’ils viennent sauver ne répond pas à leur question, les premiers examens ne sont pas rassurants. Direction l'hôpital, nous sommes au cinquième étage. L’ascenseur est en panne, il est impossible de déployer une civière. La débrouillardise est l'arme de guerre des pompiers. Des interventions comme celles-ci, les sapeurs-pompiers d’Argenteuil en effectuent une vingtaine tous les jours. Beaucoup finissent aux urgences où 200 malades sont reçus en moyenne quotidiennement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta