240 millions d'euros : une cagnotte qui ferait votre bonheur ?

La chance est tombée deux fois au même endroit. Chez ce buraliste, dans Levallois-Perret, ce sont deux grands gagnants en l'espace de quelques mois. Le premier a reçu 130 millions d'euros et le second 600 000 euros. Certains joueurs viennent de loin pour la plus grosse somme jamais mise en jeu en métropole, qui est à 240 millions d'euros. Avec une telle somme, il faut rêver grand, très grand. Pour certaines personnes que nous avons demandées,”c’est beaucoup d’argent”, un peu trop n'est-ce pas ? Il faut penser aux conséquences sur la vie de tous les jours. Les gagnants restent discrets, mais un berger avait témoigné à notre micro en 2009. Pour se sentir mieux, il avait même dû déménager à Genève. La famille Richter, elle, a voulu rester chez elle, dans sa maison à Calais. Pour éviter le vertige du millionnaire, la Française des jeux accompagne ses grands gagnants. En 2021, un homme a gagné, 200 millions d'euros et il va bien. Et n'oubliez pas, si la première année vous ne payez pas d'impôts, la deuxième année, placée à trois pour cent, la somme vous rapportera sept millions d'euros, eux imposables. TF1 | Reportage J. de Francqueville, J. Chubilleau