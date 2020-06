"30 Millions d'amis" lance une campagne contre l'abandon d'animaux pendant l'été

À l'approche de l'été, certains propriétaires veulent se débarrasser de leur animal de compagnie. Ainsi, les refuges sont pleins, après une période de confinement très difficile. Pour y faire face, la fondation 30 millions d'amis se mobilise. Elle lance une campagne baptisée "Ils partent avec nous", avec une plateforme qui répertorie tous les hôtels et plages acceptant les animaux.