31 jours sans pluie : quelles conséquences ?

Des lacs asséchés, des sols craquelés, des cours d’eau inexistants, on se croirait déjà en plein mois d'août. Pourquoi cette sécheresse est-elle un record ? Sur les trois-quarts de l'Hexagone, il n’est tombé qu’un millimètre d’eau par jour en moyenne en un mois. Plusieurs départements sont déjà en situation d’alerte. Du jamais-vu en cette saison. Quelles en sont les conséquences ? Avec des nappes phréatiques à sec, les sols seront incapables d’absorber les futures pluies. Les inondations seront donc les premières conséquences. L’autre risque, les incendies, qui pourraient être plus intenses l'été prochain. Et des cultures en souffrances comme celle de la pomme de terre qui sont très gourmandes en eau. La pluie attendue suffira-t-elle ? La pluie ferra son retour cette semaine sans parvenir à remplir les nappes phréatiques. Elles se sont tellement vidées ces derniers mois que les précipitations ne rehausseront que partiellement leurs niveaux. Le risque, c’est que les rivières, elles aussi, restent à sec. Cette sécheresse est encore aggravée par des températures supérieures au normal des saisons depuis treize mois consécutifs. Là encore, un record. TF1 | Reportage E. Spertino, A. Cazabonne, A. Delabre