34°C : des températures inhabituelles en Bretagne

Un soleil de plomb toute la semaine, de quoi faire mentir les préjugés sur la météo bretonne. Ce mardi après-midi, il faisait 34 °C sur la plage de Carnac. La Côte d'Azur n'a qu'à bien se tenir. "On était à Fréjus dans le sud pour des vacances chez ma mère. On vient de remonter il y a quelques jours. Et du coup, on apprécie vraiment la fraîcheur de la Bretagne, parce que c'est bien pire dans le sud finalement", constate une jeune femme. "On a une semaine de vacances pour le 14-juillet et du coup, on est venu en Bretagne pour échapper à la canicule toulonnaise", affirme une autre touriste. Les catamarans et les planches à voile sont rangés. Il n'y a pas de vent. Ce jour-là, les pédalos et les glaces cartonnent. Alain Girard, co-gérant du glacier "L'igloo" à Carnac, en vend jusqu'à 3 000 par jour. Ce glacier affirme qu'il s'agit de son meilleur chiffre d'affaires depuis 5 ans. Chaque été, la Bretagne attire plus de touristes. En 2022, 12% des vacanciers français l'ont choisie comme destination. La meilleure façon de trouver un peu de fraîcheur reste de prendre le large. Et ceux qui ont pris une petite pause baignade ne sont pas déçus. Fait rarissime, à l'heure de l'apéritif en Bretagne, même pas de pull en terrasse. "On espérait avoir du beau temps, mais quand même pas une chaleur comme celle-ci. Ça fait 35°C, ce n'est pas mal. On ne va pas surtout se plaindre", se réjouit une touriste belge. Ils dormiront en revanche bien au frais. La température, la nuit, va redescendre à 19 °C. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Merle, A. Ponsar