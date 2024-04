36,5 millions : une rémunération sous le feu des critiques

Il est le patron de Peugeot Citroën ou encore Fiat. Pour cette année 2024, Carlos Tavares devrait gagner 36,5 millions d'euros. Mais alors, à quoi correspond sa rémunération ? C'est 100 000 euros par jour. Une somme astronomique que découvrent les salariés du groupe. Pour certains, la répartition n'est pas établie, pour d'autres, il ne peut pas faire autant de bénéfices s'ils ne travaillent pas bien. Dans les détails, Carlos Tavares touche un salaire fixe de 2 000 000 d'euros. À cela s'ajoutent des primes de plus de 31 millions d'euros ainsi que des avantages sociaux. Ces primes considérables sont liées aux très bons résultats de l'entreprise. "Il a réussi à faire un champion mondial à une entreprise qui est en très grande difficulté. Il ne faut pas oublier qu'il y a dix ans, Peugeot Citroën était en faillite", rappelle François Lenglet, spécialiste économie - TF1-LCI. Certes, les objectifs sont atteints, mais cette rémunération est-elle excessive ? Si l'on compare avec d'autres grands patrons de l'automobile, Carlos Tavares est largement en tête devant le patron de Ford et celui de Volkswagen. Une position que le directeur de Stellantis assume. "Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi, je la respecterai", a-t-il dit. Un affront pour une partie de la classe politique. À gauche, certains proposent même une loi pour instaurer une rémunération maximale dans les entreprises. Les 240 000 salariés de Stellantis ont aussi bénéficié des résultats record du groupe. Sur les 18 milliards d'euros de bénéfices, deux milliards ont été redistribués sous forme de prime. TF1 | Reportage C. Dewaegeneire, F. Couturon, B. Chastagner