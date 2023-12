36 ans après il avoue son crime : pourquoi est-il remis en liberté ?

Flavien et Érika nous montrent une photo de leur mère, Marie-Thérèse Bonfanti, assassinée en 1986. Pendant 36 ans, ils ont attendu de savoir ce qu'il s'était passé. L'an dernier, en 2022, un suspect avoue finalement le meurtre, mais relâché hier, jeudi 7 décembre 2023. La Cour de cassation estime, en fait, que le crime est trop ancien pour être jugé. À l'époque, c'est une disparition mystérieuse dont on parle dans les journaux. Après deux ans, l'affaire est classée sur un non-lieu, en 1988. Mais la famille continue à se battre, faire rouvrir l'enquête jusqu'à l'arrestation et les aveux d'un suspect. Le crime a donc eu lieu le 22 mai 1986. Le suspect avoue en mai l'an dernier, en 2022, avant d'être relâché donc ce jeudi 7 décembre 2023 parce que le délai de prescription, dix ans d'après la loi à l'époque, est largement dépassé pour la Cour de cassation. L'avocat de la famille Bonfanti a fait appel. Il espère ainsi faire démarrer le délai de prescription à la découverte du corps, en 2022, plutôt qu'à la disparition. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Litzler, N. Hadj Bouziane