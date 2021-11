3e dose de vaccin anti-Covid : quel dispositif pour les moins de 65 ans ?

Parmi les Français abordés par nos journalistes, la nouvelle d'une troisième dose pour les moins de 65 ans dès le mois de décembre est plutôt bien accueillie. La raison de cette décision est que six mois après une double vaccination, la protection contre le virus diminue légèrement. Dans les services de réanimation, plus de 80% des patients souffrant de forme grave ont plus de 50 ans. Alors, élargir la campagne de rappel à un plus grand nombre sans attendre, certains médecins y sont favorables. C'est le cas de la docteure Josyane Deloffre. Selon cette médecin généraliste, il est souhaitable que le plus de gens possible soient vaccinés. Elle évoque "un effet d'entraînement", expliquant que quand on fait des troisièmes doses aux gens, ceux qui n'ont pas encore fait leur première injection pourraient se sentir un petit peu gênés. C'est du moins ce qui est espéré. Ainsi, la décision pourra les inciter à commencer leur vaccination. Pour le moment, cette troisième dose ne concerne donc pas les moins de 50 ans. Quant aux enfants de moins de 12 ans, leur vaccination n'est pas à l'ordre du jour.