3ème dose de vaccin contre le Covid-19: quelle logistique pour la campagne de rappel ?

Dans ce petit village du Lot, le maire a ressorti la liste de ses administrés. Il appelle un à un ceux qui peuvent bénéficier du rappel vaccinal. L'objectif est de faciliter les démarches pour les personnes âgées parfois isolées. Mais qui doit prendre rendez-vous pour sa 3e dose ? Tous les plus de 65 ans, à condition d'atteindre six mois après la 2e dose. Pour l'instant, sont concernées les personnes vaccinées jusqu'à début mai. En ce 11 novembre, 2,5 millions de personnes doivent prendre rendez-vous. Elles seront 6 millions le 15 décembre. À cette date, la règle change. Sans cette 3e dose, nous perdrons notre pass sanitaire automatiquement, cinq semaines après le délai de six mois. D'autres catégories de personnes sont également éligibles : les professionnels de santé et près de deux millions de personnes souffrant de comorbidité. Puis début décembre, la 3e dose sera proposée aux 50-64 ans, soit trois millions de personnes à rajouter. Une campagne massive démarre, en a-t-on les moyens ? Dans ce centre de vaccination à Alfortville (Val-de-Marne), il y a de la place tous les jours. Il devait fermer fin novembre, donc, il va falloir rappeler du personnel. Or, depuis lundi, leur rémunération a baissé. Aura-t-on suffisamment de doses ? 30 millions de vaccins Pfizer et Moderna sont déjà stockés. Et la France reçoit 3,9 millions de doses supplémentaires chaque semaine. Il n'y a donc aucune inquiétude de ce côté-là.