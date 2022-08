3ème vague de chaleur : combien de temps va-t-elle durer ?

À nouveau, la France s'apprête à suffoquer. Plus de 36 degrés sont attendus cette semaine. Par endroits, les 40 seront dépassés, d’abord dans le Sud-est, puis presque sur tout le territoire. Quinze jours seulement se sont passés, après une vague de chaleur inédite par sa durée et son intensité. “Vers le 18 juillet, on a eu des températures de 40 degrés en Bretagne, des choses que l’on n’avait jamais vues non plus. ”, explique Jean-Yves Choplin, prévisionniste Météo France. Si celle-ci ne devrait durer que quelques jours, elle est déjà la troisième enregistrée depuis juin. C’est presque du jamais-vu. Certes, en 2017, quatre épisodes caniculaires avaient été enregistrés à un même été. Mais ces vagues de chaleur n’avaient duré au total que seize jours. Là, au 1er août, nous en sommes déjà à 19. Il se produit des canicules toujours plus longues et toujours plus nombreuses. D’autant plus que l’été n’est pas terminé et qu’un quatrième épisode caniculaire n’est pas à exclure, selon les prévisionnistes. TF1 | Reportage C. Diwo, P.Ninine, N. Clerc.