40 millions de masques gratuits pour les plus modestes : le mode d’emploi de cette grande distribution

Aider les ménages les plus modestes à se protéger contre le coronavirus, c'est la stratégie du gouvernement alors que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos depuis ce lundi. Au total 40 millions de masques grand public seront distribués, au nombre de six par personne, lavables et utilisables 30 fois. Les premières livraisons débuteront dans les prochains jours et seront assurées par La Poste. Les masques seront envoyés par courrier directement dans les boîtes aux lettres, sans aucune démarche à réaliser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.