400.000 m3 de déchets stockés près de Rouen : les riverains en colère

Des riverains à deux doigts d'en venir aux mains et des gendarmes obligés d'intervenir pour calmer les esprits. L'objet de la querelle, l'enfouissement dans une carrière de 400.000 tonnes de gravats provenant des travaux du Grand Paris. Selon les opposants au projet, ils sont potentiellement dangereux. Ces déchets seront acheminés par barges sur la Seine avant d'être transportés par la route jusque sur place. Des rotations de camions qui inquiètent certains riverains. Pour Pierre-André Durand, le préfet de Seine-Maritime, la crainte est infondée. Il vient d'autoriser l'exploitation du site après avoir donné des garanties. "La circulation des camions, qui ne représentent que 10% à peu près d'augmentation du trafic, est elle-même interdite le week-end et en semaine, l'heure des entrées et sorties d'école" nous a-t-il expliqué. La préfecture promet d'analyser régulièrement l'eau de la nappe phréatique. Insuffisant selon les opposants au projet. Ils comptent bien multiplier les recours administratifs. T F1 | Reportage H. Dreyfus, S. Fortin, J. Lacroix-Nahmias.